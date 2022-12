Programma zondagvoetbal

VOETBAL - Nog een paar weken en dan begint ook voor de amateurs de winterstop. Er staat vandaag weer een complete competitieronde op het programma. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete Drentse team in actie komt.

In de 4e divisie A speelt spelen Hoogeveen en VKW vandaag een uitwedstrijd. Hoogeveen gaat gaat bij RKVV Velsen op bezoek, terwijl de reis voor VKW naar Be Quick 1887 gaat. Alcides speelt wel een thuiswedstrijd en ontvangt vanmiddag Purmersteijn.

De camera's van Onze Club staan vanmiddag bij twee duels. In de 3e klasse D ontvangt Nieuw Buinen vanmiddag Titan. Nieuw Buinen staat laatste en heeft de punten dus hard nodig van de buren uit Nieuw Weerdinge.

In de 4e klasse C staat de de Drentse derby tussen Bareveld en Gieterveen op het programma. Tussen beide sportparken zit slechts 4,3 kilometer en op de ranglijst slechts twee punten, in het voordeel van Gieterveen, dat ook een wedstrijd minder heeft gespeeld.