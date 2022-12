ACV door met trainer Ruud Jalving

Ruud Jalving is ook volgend seizoen trainer van derde divisionist ACV. De 49-jarige oefenmeester uit Zweeloo is bezig aan zijn eerste contractjaar bij de Asser club.

"We hadden al de intentie met elkaar door te gaan en toen we in gesprek gingen, waren we er vrij snel uit. Ik wilde ook graag verder want het bevalt me heel goed", aldus Jalving op de website van de club.

Zeven duels op rij ongeslagen

ACV kent tot nu toe een uitstekend seizoen in de derde divisie, staat derde in de stand op maar drie punten van koploper GVVV uit Veenendaal. De ploeg is inmiddels al zeven duels ongeslagen en versloeg vorige week VVOG met duidelijke cijfers: 4-0. Jalving: "We zitten natuurlijk op een niveau, waarop de prestaties meespelen. Die ongeslagen status geeft spirit aan het team, de staf en de club."

Ook Witte blijft

Naast contractverlenging van Jalving bereikte ACV ook overeenstemming met assistent-trainer Robin Witte. "Op mijn verzoek is de club ook snel met Robin in gesprek gegaan. Ik wilde graag met hem verder, we vullen elkaar goed aan", aldus Jalving.

Witte was al assistent van Hendrik Oosting (2013-2014) en Hans de Jong (2014-2015), maar ging daarna aan de slag bij FC Emmen. Hij keerde in 2019 terug naar ACV bij hoofdtrainer Fred de Boer en gaat straks aan zijn zevende seizoen beginnen in de technische staf.

