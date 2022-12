ACV nieuwe koploper in de Derde Divisie

VOETBAL - "Dit levert wel een mooie screenshot van Teletekst op", zegt trainer Ruud Jalving na de gewonnen wedstrijd tegen ASWH uit Hendrik Ido Ambacht. ACV won met 3-0 op bezoek bij ASWH en is daarmee op doelsaldo de nieuwe koploper in de Derde Divisie.

In de tweede helft kwam de vorm van de afgelopen weken weer bovendrijven. ACV forceerde de thuisploeg om de lange bal te spelen, maar centrumverdedigers Luka Prljic en Yassine Abouzraa waren dominant in de duels. "Het centrum van onze verdediging was ijzersterk en ze wonnen constant de kopduels", zegt Jalving.

De 0-2 deed niet lang op zicht wachten in de tweede helft. In de 51e minuut gaf Boy Spijkerman een diepe bal op Pascal Huser, die gecontroleerd de tweede treffer binnen schoot.

Een kwartier voor tijd beloonde Yassine Abouzraa zijn uitstekende wedstrijd met de 0-3. De Marokkaan, die deze zomer vanuit Oekraïne naar Nederland vluchtte , scoorde uit een voorzet van Steyn Strijker. Dit was de eerste treffer voor Abouzraa in dienst van ACV. "Hij beloofde mij dat dit niet zijn laatste doelpunt zou zijn", vertelt Jalving.

Koploper GVVV ging thuis met maar liefst 2-5 onderuit tegen Barendrecht. ACV heeft na vandaag hetzelfde puntenaantal (32), maar het doelsaldo is in het voordeel van de Assenaren, +16 om +11. Volgende week staat de laatste wedstrijd voor de winterstop op het programma. Mocht ACV uit winnen bij DOVO uit Veenendaal, dan is de kans groot dat de Assenaren zich mogen kronen tot winterkampioen in de Derde Divisie.