HZVV is beter dan koploper, maar verliest en is hekkensluiter

VOETBAL - In de uitwedstrijd tegen koploper Eemdijk heeft HZVV zichzelf tekort gedaan. De Hoogeveners waren over de hele wedstrijd de betere ploeg, maar verloren uiteindelijk met 2-1. HZVV zakt naar de laatste plaats in de Vierde Divisie.

Niet voor het eerst dit seizoen kwam HZVV als betere ploeg uit de startblokken. Dat het na 20 minuten 2-0 voor Eemdijk stond, strookte daarom ook niet helemaal met het spelbeeld. Yannick Bouw en Franslyn Nsingi scoorden de treffers voor de thuisploeg.

"Zij krijgen twee kansen en maken twee goals. De eerste viel ook nog uit een persoonlijke fout van ons", zegt HZVV-trainer Rick Mulder. Toch kwam zijn ploeg in de eerste helft nog een aantal keer goed weg, maar keeper Rodney Rosink hield de ploeg in de wedstrijd.

Heer en meester

"In de rust heb ik aan mijn ploeg aangegeven hoe trots ik ben op hun spel", vertelt Mulder. Volgens de trainer speelde zijn ploeg na rust zelfs de beste tweede helft van het seizoen. Maar wederom lukt het de ploeg van Mulder niet om het overwicht om te zetten in goals. "We missen stootkracht voorin, we missen een afmaker", concludeert Mulder.

Een kwartier voor tijd bracht HZVV de spanning toch terug in de wedstrijd. Een speler van Eemdijk werkte de bal in het eigen doel. In de slotfase kreeg aanvoerder Alex Zomer nog een kans op de gelijkmaker, maar zijn mogelijkheid ging er niet in. Hierdoor verliet HZVV het veld toch weer met lege handen.

"We hebben deze situatie vaker gehad dit jaar. Onze tegenstander gaf na de wedstrijd nog aan dat ze heel goed zijn weggekomen vandaag", aldus Mulder.

Belangrijke serie