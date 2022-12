DZOH koestert punt tegen koploper, Noordscheschut verliest

VOETBAL - DZOH heeft op eigen veld knap een punt overgehouden aan de ontmoeting met één van de koplopers in de 1e Klasse E, KHC uit Kampen. Beide ploegen wisten niet tot scoren te komen. Noordscheschut, de andere Drentse ploeg in deze competitie, verloor op bezoek bij Hulzense Boys met 2-1.

"Thuis op het hoofdveld hadden wij nog niet echt een resultaat behaald, dus dit resultaat komt erg gelegen", zegt DZOH-trainer Marc van Meel. Bovendien verloren de Emmenaren de laatste twee wedstrijden, dus het punt tegen KHC wordt positief ontvangen in Emmen.

Voor rust hadden beide ploegen een fase waarin ze de bovenliggende partij waren. De grootste kans in de wedstrijd was voor DZOH. Vlak voor rust legde Anco Jansen de bal op het hoofd van Joeri Keen. De verdediger, dit seizoen al goed voor drie doelpunten, schampte de bal net iets te veel, waardoor deze niet in het net terecht kwam.