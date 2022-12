DZOH koestert punt tegen koploper, Noordscheschut verliest door eigen goal

VOETBAL - DZOH heeft op eigen veld knap een punt overgehouden aan de ontmoeting met één van de koplopers in de 1e klasse E, KHC uit Kampen. Beide ploegen wisten niet tot scoren te komen. Noordscheschut, de andere Drentse ploeg in deze competitie, verloor op bezoek bij Hulzense Boys met 2-1.

Voor rust hadden beide ploegen een fase waarin ze de bovenliggende partij waren. De grootste kans in de wedstrijd was voor DZOH. Vlak voor rust legde Anco Jansen de bal op het hoofd van Joeri Keen. De verdediger, dit seizoen al goed voor drie doelpunten, raakte de bal niet goed.

Na rust dicteerde DZOH en een goal hing in de lucht. "Ook de trainer van de tegenstander ging er van uit dat wij nog een goal zouden maken", aldus Van Meel. Maar de goal kwam er uiteindelijk niet. Toch overheerste na afloop tevredenheid bij de trainer van de thuisclub."Ik ben blij dat wij met minstens 15 punten de winterstop ingaan." Volgende week staat de laatste wedstrijd van het jaar op het programma in de competitie. DZOH gaat dan naar SVZW uit Wierden.

Hulzense Boys was vandaag met 2-1 te sterk voor Noordscheschut. Dit betekende de derde nederlaag op rij voor de Schutters. Na een doelpuntloze eerste helft kwam de ploeg van Berry Zandink vlak na rust op achterstand. Menno Kamphuis zetten de thuisploeg op voorsprong. In de 80e minuut kwamen de Schutters nog langszij door een prachtige goal van Mees Vos die een assist van Dennis Hooijer achter het standbeen langs in het doel werkte, maar een eigen doelpunt in de slotfase deed de formatie van Zandink de das om. "Dat was ook een fantastische goal", aldus Zandink. "Maar wel een eigen goal van Robin Sikken via de onderkant van de lat."