Olhaco verliest met 3-0 van Dynamo

VOLLEYBAL - Op bezoek bij Dynamo uit Apeldoorn heeft Olhaco een moeizame wedstrijd beleefd. De Hoogevers gingen met 3-0 onderuit: 25-21, 25-20 en 25-15. Olhaco zakt ten koste van Dynamo naar de zevende plaats in de Topdivisie A.

"Wij speelden op zich wel goed, maar zij waren gewoon beter", vertelt trainer Xander Arling na afloop van de wedstrijd. "Zij konden net even wat beter doorduwen en waren effectiever in de aanval." In de eerste tweede sets kon Olhaco nog aardig meekomen, maar Dynamo gingen met beide sets aan de haal.