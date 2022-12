Vrouwen ACV snakken naar winterstop na nederlaag tegen DSS

VOETBAL - In een lastige wedstrijd hebben de vrouwen van ACV met 2-1 verloren bezoek bij DSS. In Haarlem maakte de Assense formatie vlak voor tijd nog gelijk, maar een resultaat zat er niet meer in. Ondanks de nederlaag blijft ACV op de achtste plaats staan in de Topdivisie.

"De tegenstander was gewoon beter vandaag, dus gezien het spelbeeld hebben we terecht verloren", concludeert ACV-trainer Sven Krol. Krol geeft bovendien aan dat zijn ploeg toe is aan de winterstop, die voor ACV over twee weken ingaat. "De frisheid lijkt een beetje weg bij ons. Als promovendus is het ook dat de verwachting dat de resultaten wat wisselvallig zijn", zegt hij. Bovendien vraagt het hogere niveau ook meer intensiteit van zijn spelers.

Ondanks het spelbeeld kreeg ACV in de eerste helft de grootste kansen. Laura Heling schoot op de paal en Dionne Keizer miste even later ook nog een mogelijkheid. Beide ploegen scoorden in de eerste helft niet en gingen dus met 0-0 de rust in.

Tweede helft

In de 68e minuut kwam de thuisploeg op voorsprong vanuit een vrije bal. Een kwartier voor tijd verdubbelde DSS deze voorsprong, 2-0. Om nog wat te forceren ging ACV achterin 1 op 1 spelen. Dit resulteerde vlak voor tijd nog in de aansluitingstreffer. Vanuit een corner ontstond een scrimmage en Laura Heling was het meest alert, 2-1. De gelijkmaker zat er alleen niet meer in voor ACV.