Wedstrijd van de Week: Hurry up - Achilles Bocholt

HANDBAL - Al vijf wedstrijden is Hurry-Up ongeslagen in de BENE-League. Vandaag wacht echter een lastige opgave, want koploper Achilles Bocholt uit België komt op bezoek in Zwartemeer. De wedstrijd is vanaf 19:55 uur live te zien op TV Drenthe en onze website. Het commentaar is als vanouds van Stijn Steenhuis.