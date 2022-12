DOS'46 sleept punt uit het vuur tegen regerend landskampioen

KORFBAL - In een enerverende wedstrijd heeft DOS'46 met 27-27 gelijk gespeeld in Delft tegen Fortuna. De Nijeveners kenden een moeizame start, maar kwamen sterk terug in de wedstrijd. DOS'46 heeft na vandaag, net als Fortuna, vijf punten uit vier duels in de Korfbal League.

De wedstrijd ging dramatisch van start voor de Nijeveners. Na enkele minuten keek de ploeg van trainer Henk Jan Mulder al tegen achterstanden van 4-0 en 5-1 aan. DOS'46 leek echter wakker te zijn geschud en aan de hand van Leander Zwolle, die voor het eerst in de basis stond na een blessure, en Eline van Veldhuisen knokte de ploeg zich terug in de wedstrijd.

Nadat DOS'46 6-6 had gemaakt liep Fortuna nog even uit naar 9-6, maar daarna pakte de Nijeveners het initiatief en scoorden vanaf dat moment liefst zes punten op rij. De ploeg van Henk Jan Mulder ging uiteindelijk met een 12-10 voorsprong de rust in.

Spectaculaire tweede helft

Na rust was het Fortuna, regerend landskampioen in de Korfbal League, dat al snel weer langszij kwam. Vanaf een 15-15 stand lukte het beide teams niet meer om een voorsprong van meer dan één punt te nemen. Bovendien kreeg DOS'46 nog een flinke domper te verduren, want uitblinker Eline van Veldhuisen kreeg vlak voor tijd een groene kaart en moest vijf minuten aan de kant zitten.

In de laatste minuut kwam Fortuna op een 27-26 voorsprong en even leek het erop alsof ze de overwinning in eigen huis hielden. Maar zes seconden voor tijd zorgde Christian Dekkers met een prachtig schot toch nog voor de gelijkmaker en een punt voor de Nijeveners.

