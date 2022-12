Sudosa-Desto wint vanuit verslagen positie met 3-2

VOLLEYBAL - Met een 2-0 achterstand in sets en 10-5 achterstand in de derde set. verwacht je niet als winnaar uit de strijd te komen. Toch is dit de vrouwen van Sudosa-Desto vanavond gelukt in de Eredivisiewedstrijd tegen VC Zwolle. Uiteindelijk wonnen de vrouwen met 3-2 (22-25, 17-25, 25-18, 25-16 en 15-9).