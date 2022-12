Van Dijk pakt draad weer op, koploper ZZVV wint simpel

In de onderste regionen van deze 3e klasse D boekte Hollandscheveld opnieuw een resultaat. Het elftal van interim-trainer John Kikkert speelde knap gelijk bij WVV in Winschoten. Marc Drenth zette de gasten vroeg op voorsprong en vlak voor tijd zorgde Roy Strijker voor de 1-1. En zo pakt Kikkert in zijn eerste drie duels als eindverantwoordelijke zeven punten en is CSVC achterhaald. De aansluiting met de middenmoot is er.