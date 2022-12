E&O loopt in het laatste kwartier weg bij BEVO

"E&O speelde eigenlijk een waardeloze eerste helft", zegt bestuurslid en stadionspeaker Harwin de Jonge. De Emmenaren kwamen al snel 2-5 achter en met name de keeper van BEVO was een sta in de weg. De ploeg stond bijna de hele eerste helft achter, maar de laatste treffer van E&O/Hurry-Up zorgde voor een 15-15 ruststand.

Zelfs in de tweede helft duurde het nog even totdat E&O/Hurry-Up echt op stoom kwam. Het pakte wel snel twee punten voorsprong, maar echt weglopen kon het niet. Het 16-jarige talent Marek Skwarczynski liep voorop in de strijd. Samen met Michael Wennink was hij met zes treffers de topscorer voor E&O/Hurry-Up.