Vrouwen E&O komen net tekort voor stunt tegen ongeslagen koploper, heren Unitas winnen wel

HANDBAL - Even leek het erop alsof de vrouwen van E&O de ongeslagen status van VOC konden doorbreken. De ploeg van trainer Henrik Bergholt kon in de slotfase alleen niet meer meekomen met de topploeg uit de 1e Divisie en verloor met 23-28. De heren van Unitas wisten hun wedstrijd in de 1e Divisie wel te winnen. Artemis'15 werd met 22-16 verslagen in Rolde.

In de eerste helft was het een gelijk opgaande wedstrijd en de Emmense formatie kon uitstekend meekomen met VOC uit Amsterdam. De uitblinker aan Emmense zijde was keepster Amber Foree, die met prachtige reddingen veel doelpunten van VOC kon voorkomen.

De thuisploeg kwam zelf even op voorsprong bij 9-7, maar dit wisten de bezoekers al snel weer om te draaien, 9-10. Maar met een 14-15 ruststand en het goede spel in de eerste helft, had E&O zeker nog perspectief op een resultaat.

In de tweede helft verliep de wedstrijd moeilijker voor E&O. Toen VOC was uitgelopen naar 18-23 kon de thuisploeg hier weinig meer tegenover zetten en werd er uiteindelijk met 23-28 verloren. De topscorer aan Emmense zijde was Alyca Korterink met vijf treffers. De ploeg trainer van Bergholt baalt van het resultaat, maar beseft ook dat het tweede team van VOC niet een echte concurrent is voor E&O.

Voor spek en bonen

Omdat het eerste team van VOC uitkomt in de Eredivisie, kan deze ploeg namelijk niet promoveren. "Punten tegen VOC zijn echt een bonus, want VOC doet voor spek en bonen mee in de 1e Divisie", zegt bestuurslid en stadionspeaker Harwin de Jonge. Ook de nummer drie in de 1e Divisie ,SEW, is een tweede team. Daardoor staat E&O nu virtueel tweede in de tussenstand. Alleen Fortissimo uit Utrecht, dat tweede staat, is een concurrent wat betreft promotie in de top vier van de 1e Divisie.

E&O staat na vanavond vierde, met 16 punten uit 12 wedstrijden. Volgende week staat de uitwedstrijd in Amsterdam tegen Westsite op het programma.

Unitas