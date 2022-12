Achilles 1894 beleeft gemakkelijke middag, LTC laat zege glippen

In de 2e klasse L van het zaterdagvoetbal deed Achilles 1894 uitstekende zaken door op eigen veld met 4-0 te winnen van Zuidhorn. LTC leek de winst te pakken bij hoogvlieger Marum, maar kreeg vlak voor tijd de 2-2 om de oren. De derde Drentse club in deze klasse, Drenthina, was vrij.

Door de zege meldt Achilles 1894 zich meer en meer in de top van de 2e klasse L. De formatie van René Wollerich heeft na een wisselvallige start van het seizoen inmiddels 17 punten uit 9 wedstrijden, waarmee de Asser club op plek 6 staat. Het gaat naar koploper Velocitas bedraagt echter maar drie punten. Die Groninger club is trouwens volgende week de laatste opponent van Achilles 1894 voor de winterbreak. Ook Drenthina doet mee om de koppositie. De club uit Emmen staat met 17 uit 9 op plek 3.

Van der Molen twee keer

Achilles 1894 bij Zuidhorn kort voor rust op voorsprong via Wouter van der Molen, waarna Remy Klaassens de score zo'n twaalf minuten na de pauze verdubbelde. Opnieuw Van der Molen schoot Achilles 1894 tien minuten voor tijd in veilige haven en het slotakkoord was voor invaller Ferdi Hidding. Hij schoot de 0-4 tegen de touwen.

LTC dichtbij driepunter

Om uit de gevarenzone te komen leek LTC uitstekende zaken te doen bij de nummer 2 op de ranglijst, SV Marum. Tot de 88e minuut leidden de groenhemden namelijk nog met 1-2 door een eigen treffer en een goal van Lars Uineken. Die laatste scoorde amper een minuut nadat de thuisclub op gelijke hoogte was gekomen via Tom Boezerooy (dat was na exact een uur spelen). Richard Mulder was daarna dichtbij de 1-3, maar zijn kopbal belandde op de lat. Twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd werd het 2-2 via Frank Terpstra.