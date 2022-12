Oud-scheidsrechter Boorsma is toch liever trainer

De afgelopen seizoenen viel de 36-jarige Niels Boorsma vooral op als scheidsrechter, maar dit jaar is hij een van de twee hoofdtrainers van vierde klasser FC Assen. "Het vele gezeur en geklaag was ik wel eens zat."

Zeven jaar lang floot Boorsma op zondag. "In de derde en ook tweede klasse. Mijn loopvermogen viel op. Ook was ik niet te pietluttig", aldus Boorsma.

In de zomer besloot de Assenaar de fluit even op te bergen. Samen met Jon Yntema staat Boorsma aan het roer van de hoofdmacht van FC Assen. "Ik geef al achttien jaar training aan de jeugd. Samen met Jon proberen we nu iets bij de senioren neer te zetten voor de toekomst."