Del Grosso en Haverdings handhaven zich goed in Wereldbekerwedstrijd Antwerpen

Vorige week reed Tibor Del Grosso uit Eelde ook al een Wereldbekerwedstrijd, toen in het Zeeuwse Hulst. Toen eindigde de 19-jarige Drent op de zestiende plaats. Ook toen won Mathieu van der Poel.

David Haverdings uit Zuidlaren reed een knappe wedstrijd. Hij reed een knappe inhaalrace. Hij stond 32ste in de beginfase en eindigde als vijftiende.

Iris Offerein uit Meppen reed bij de dames de Wereldbekerwedstrijd in Antwerpen. Zij eindigde op de 32ste plaats. De winst bij de dames ging naar de Nederlandse Fem van Empel. Het podium was helemaal oranje want Puck Pieterse en Shirin van Anrooij eindigde op de tweede en derde plaats.