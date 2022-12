Zondagsschot en Schoenmaker krijgen Gieterveen op de knieën

Op visite bij buur Bareveld heeft Gieterveen in de vierde klasse C alle punten achter moeten laten: 2-0. In een matige derby zorgden een zondagsschot en oud-spits van Nieuw-Buinen Eddie Schoenmaker voor het verschil.

Alleen in de openingsfase bracht Gieterveen concurrent Bareveld in de problemen. Jurjen Zwinderman (lat) en Jesse Nijhuis (meter naast) konden de score namens de gasten in het groen-wit niet openen. Vlak voor rust verzuimde Glenn Mulder in het wit-zwart van heel dichtbij de 1-0 te maken.

Zwabberbal

Na een uur spelen kwam Bareveld via een heerlijke vrije trap van Arnold Schuitema op voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. Trainer/coach Jos Kuiper van Gieterveen over het zondagsschot: "Die bal zwabbert zo maar binnen."

Vlak voor het eindsignaal besliste good-old Schoenmaker de partij. De invaller van Bareveld, een rijk verleden als goaltjesdief van Nieuw-Buinen en ook TEVV en doorgaans spelend in het tweede team van de club uit het grensdorp, pikte op de doellijn van Gieterveen maar weer eens een doelpunt mee. "Natuurlijk kwamen we voor drie punten", is de simpele reactie van Kuiper na de uitnederlaag. "Maar op het begin na hebben we simpelweg te weinig laten zien."

Stuivertje wisselen