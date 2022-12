Achtste nederlaag op rij voor Alcides: 0-2 tegen Purmersteijn

Wel bleef het lang spannend in Meppel. "De eerste twintig minuten waren zij echt wel beter, maar daarna hebben we goed partij geboden", aldus trainer Wilko Niemer. In de negentiende minuut werd het 0-1 voor Purmersteijn via Younes Oulhou.

In de tweede helft was Alcides driftig op zoek naar de gelijkmaker, maar uiteindelijk viel de 0-2 toch vlak voor tijd voor Purmersteijn. Door de nederlaag staat Alcides op een gevaarlijke veertiende plaats, een plaats die aan het einde van het seizoen nacompetitie betekent. Maar Niemer maakt zich nog geen zorgen. "Ik ga pas in maart naar de stand kijken. We moeten nog een heel veel wedstrijden spelen, dus voor zorgen is het nu nog veel te vroeg."