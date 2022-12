Alcides verliest tegen Purmersteijn: 0-2

Wel bleef het lang spannend in Meppel. " De eerste twintig minuten waren zij echt wel beter, maar daarna hebben we goed partij geboden", aldus trainer Wilko Niemer. In de negentiende minuut werd het 0-1 voor Purmersteijn via Younes Oulhou.

In de tweede helft was Alcides driftig op zoek naar de gelijkmaker, maar uiteindelijk viel de 0-2 toch vlak voor tijd voor Purmersteijn. Door de nederlaag staat Alcides op een gevaarlijke veertiende plaats, maar Niemer maakt zich nog geen zorgen. " Ik ga pas in maart naar de stand kijken. We moeten nog een heleboel wedstrijden spelen. Ik ga mij daar nog geen zorgen over maken.