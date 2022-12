Hoogeveen rekent al voor rust af met RKVV Velsen: 0-4

"Het had bij rust zelfs 0-6 of 0-7 kunnen staan. Daar was mijn collega van RKVV het wel mee eens." Al na vijftien seconden lag de bal in het net. Het was Jim Veltmaat die scoorde. Daarna ging het snel in de eerste helft. De doelpunten werden gemaakt door Sil Kuurman, Menno Heerkes en Louis Vijfhuizen.