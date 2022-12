1E: Germanicus haalt uit tegen Rolder Boys, SVBO wint van Roden

Germanicus-Rolder Boys: 3-0

Vorige week verloor Germanicus uit Coevorden nog van NEO uit Borne, maar zondagmiddag kon het een thuiszege bijschrijven tegen Rolder Boys. Door twee doelpunten van Reinier de Boer in de eerste helft kwam de stand op 2-0. In de tweede helft scoorde Roelof van Dijk nog de 3-0. Germanicus staat nu op de negende plek in de Eerste Klasse E. Promovendus Rolder Boys staat nu twaalfde.

SVBO-Roden: 2-1

Speelde Roden vorige week nog knap gelijk tegen koploper TVC '28, tegen SVBO moest Roden toch het hoofd buigen. In de eerste helft maakte Roden nog wel de 0-1 via Nick ter Arkel. Gelijk na rust kwam SVBO op gelijke hoogte en maakte het ook nog de winnende treffer. Door de zege staat SVBO nu op de zevende plaats in de Eerste Klasse E. Roden staat nu op plek tien.

Jubbega-GOMOS: 2-2

Tegen nummer twee van 1E Jubbega legde GOMOS een prima pot voor de dag. Jubbega kwam in de eerste helft op voorsprong via Jelle Holman. Twaalf minuten later was Jannes Siegers die de gelijkmaker maakte. In de tweede helft maakte Daan Brander de 2-1 voor Jubbega, maar GOMOS kwam nog langszij door een doelpunt van Jannes Siegers. Daardoor staat GOMOS nu op de elfde plek van de ranglijst.

GRC Groningen-VV Emmen: 3-3