Titan heeft de killer die Nieuw Buinen mist: 1-2

Ook na speelronde tien blijft Nieuw Buinen hekkensluiter in de 3e klasse D. Op eigen veld werd met 1-2 verloren van buurman Titan. Daardoor handhaaf de promovendus uit Nieuw Weerdinge zich uitstekend in de subtop en wordt de vierde degradatie in tien seizoenen tijd weer iets realistischer.

Toch wil in Nieuw Buinen niemand daar nog over nadenken. Ook trainer Hindrik Snijders niet. "Het moet gewoon een keer goed vallen bij ons. Op dit moment scoren we gewoon heel erg lastig, in tegenstelling tot onze tegenstanders. Ook vandaag was dat het geval. Voetballend zijn we niet minder, maar in de eindfase zijn we niet daadkrachtig genoeg."

Harmjan Moesker

Daarmee sloeg Snijders wel de spijker op z'n kop, want hoe zou het zijn als de spits van Titan bij Nieuw Buinen had gespeeld. Harmjan Moesker maakte er vorig jaar, een klasse lager, 41 en dit seizoen staat zijn teller alweer op zeven. Ook in Nieuw Buinen vond hij het net. Kort na rust tikte hij uit een corner simpel binnen en zette daarmee de gasten op voorsprong. Die voorsprong was nauwelijks verdiend te noemen, want beide ploegen creëerden in de eerste 45 minuten op het knollenveld in Nieuw Buinen nauwelijks kansen.

Kollman met het hoofd de matchwinner