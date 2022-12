FC Assen speelt voor Sinterklaas en is koppositie kwijt

Na de eclatante oefenzege van een paar dagen eerder tegen derdeklasser Veenhuizen (5-0) en de prima vorm in dit seizoen had FC Assen veel vertrouwen voorafgaand aan de topper in de 4e klasse D, die op het allerlaatste moment toch nog werd vervroeg in verband met de achtste finale van het Nederlands elftal op het WK in Qatar. Maar dat vertrouwen leek in het veld er even niet te zijn of wellicht verlammend te werken, want de thuisclub speelde slordig tegen een veel feller RWF. Bovendien gaf Assen in de achtste minuut de 0-1 zomaar cadeau. Bij een ingooi stonden er zeker drie zwarthemden te slapen, waardoor Abe Spinder zomaar kon scoren. De thuisclub had daarna veel de bal, maar dwong tot de rust eigenlijk niets af.