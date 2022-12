SVBC blijft ongeslagen, maar is koppositie wel kwijt

Het venijn zat 'm in de staart bij Sportclub Roswinkel - SVBC. Vijf minuten voor tijd leek Iwam Bos het duel tussen de laagvlieger en de koploper van de 5e klasse D in het voordeel van de bezoekers te beslissen, maar niets bleek minder waar. In de laatste minuut zorgde Dylan Bulle voor de verrassende gelijkmaker: 1-1.

Door dat gelijkspel is SVBC niet langer de lijstaanvoerder in deze klasse, maar Weiteveense Boys. Die ploeg kende een betrekkelijk eenvoudige middag in Nieuwe Pekela, waar met 1-4 werd gewonnen van Pekelder Boys. Weiteveense Boys kwam na een half uur nog wel op achterstand door een goal van Demie Abee, maar stelde kort voor en na rust orde op zaken via Koen Steffens. Met zijn zesde en zevende treffer van het seizoen boog hij de achterstand om in een voorsprong, die daarna door twee goals van Jesper Scherpen werd uitgebouwd naar 1-4. Ook voor Scherpen waren het nummertje zes en zeven van het huidige seizoen.