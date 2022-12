Hartono komend seizoen op jacht naar top 100: 'Dat zit er zeker in'

TENNIS - Arianne Hartono (26) uit Meppel brak afgelopen jaar definitief internationaal door. Ze maakte haar debuut op alle vier de grand slams en bereikte plek 158 op de wereldranglijst. Volgend seizoen wil ze de stap naar de prestigieuze top honderd van de WTA-ranking maken.

"Dat zit er zeker in", reageert Hartono vol overtuiging. "Ik heb genoeg wedstrijden gespeeld tegen speelsters die daar nu al staan. De verschillen zijn zo klein en het zit hem niet in het fysieke gedeelte. Een bal kan net achter de lijn neerkomen of vol erop. Met één zo'n punt kan het hele momentum van een wedstrijd helemaal omdraaien en dan ben je één of twee games verder en dan heb je zo de wedstrijd gewonnen of verloren."

Via kleinere toernooien richting top honderd

Het is de bedoeling dat Hartono buiten de grand slams volgend seizoen ook wat kleinere toernooien gaat spelen waar ze wél meteen in het hoofdtoernooi staat en geen kwalificatie hoeft te spelen. Zo kan ze wat sneller punten verdienen voor de wereldranglijst.

Het behalen van een plek in de top honderd is zo belangrijk omdat ze dan in de toekomst ook geen kwalificatiewedstrijden hoeft te spelen voor grote toernooien.

Blessure

Tennissen doet ze al dik vier weken niet. Want de Meppelse heeft een scheur in haar buikspier. Er was geen acute aanleiding, dus het lijkt op overbelasting. Het zware seizoen van de internationale doorbraak heeft toch haar tol geëist.

"Ik heb er ook even mee doorgespeeld. Maar dat was achteraf niet zo slim. Ik ben ondertussen al wel heel veel in de gym te vinden. Het gaat steeds beter en ik kan steeds meer, dus ik hoop dat ik binnenkort ook weer op de baan sta", verklaart Hartono.