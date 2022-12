Passie van Portugezen moet Hurry-Up naar de Final4 helpen

Het viertal heeft even moeten wennen in Nederland. Zo had Ferreira in zijn eerste weken twee uur in de supermarkt nodig om de juiste producten te vinden en klagen zijn landgenoten over de kou en duisternis. Azenha: "Als het winter is ga ik als het donker is naar mijn werk en als ik terugkom is het alweer helemaal donker." Gracio: "Ik mis de zon, echt waar. Ik zweer het!"

Het viertal geeft Hurry-Up in de competitie een zet in de goede richting. Ferreira als verrassende stand-in van positiecollega Boris Tot, in het middenblok van de Zwartemeerders is Soares soms een blok beton, Gracio verdeelt de speeltijd met topschutter op de flank René Jaspers en Azenha is zekerder aan de bal geworden. "Ook zorgen we voor passie", denkt Gracio. Ferreira: "In de Portugese competitie is weinig geld. We zijn gewend om te spelen, omdat we het leuk vinden."

Steun van de fans