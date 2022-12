FC Emmen verlengt contract met Fransman Bernadou

"Ik heb het erg naar mijn zin in Emmen. Het voetbal dat we spelen past goed bij mij. Bovendien ben ik hier ook nog niet uitgeleerd en zijn we met z'n allen met iets moois bezig. Ik wil deze mooie club helpen om ook de komende seizoenen in de Eredivisie te spelen", aldus de Fransman.