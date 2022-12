Walid Khan rijdt ook volgend seizoen in Duits Supersport 300-kampioenschap

"Walid is een racer pur sang. Hij verdient nog een kans", laat Freudenberg weten. "Als we meer grip op zijn emoties krijgen, is er van alles mogelijk. Hij heeft het potentieel om ook in het WK voor het podium te vechten."

Kahn reed in het verleden drie seizoenen in de Red Bull Rookies Cup. Vervolgens kwam hij in het wereldkampioenschap Supersport 300 terecht. Daarna nam hij tijdelijk afscheid van de sport. Maar in 2019 maakte hij als invaller z'n comeback in het IDM. Sinds die tijd is hij actief in het Duitse wegrace-kampioenschap.