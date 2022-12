Noordscheschut wint in slotfase, DZOH in mineur de winterstop in

"We zijn toen één op één gaan spelen en dat bracht ons in de slotfase de gelijkmaker." Zandink vergelijkt de 2-2 van Nick Koster met de 1-1 van Robin van Persie tegen Spanje op het WK in 2014. "Dit was zonder de snoekduik, maar ik vond deze mooier." Met een punt namen de Schutters geen genoegen. "We zijn één op één blijven spelen en zo trokken we een paar minuten voor tijd toch nog de overwinning over de streep." Robin Sikken maakte de bevrijdende 3-2, nadat de scheidsrechter goed voordeel had gegeven. "We gaan met een lekker gevoel de winterstop in en gaan met een glimlach naar Protos Weering", besluit Zandink.