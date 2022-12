Galavoorstelling Drenthina duurt 25 minuten en dat is zelfs genoeg voor het winterkampioenschap

Vier doelpunten in de eerste 25 minuten. De een nog mooier dan de andere. Zo heeft Drenthina afgerekend met de Groningse concurrent in de top van de tweede klasse L Marum: 4-1.

Na elf minuten opende Bernard Bakker het bal namens de thuisploeg. De back van Drenthina stiftte de bal met veel gevoel over de goalie van Marum. Daarna verdubbelde de lange Roland Koops de score voor de wit-groenen.

Weer Koops

Resmond Roemahlewang was niet onder de indruk van de openingstreffer van Bakker en krulde in minuut twintig een vrije trap tegen het net van Marum. Vier minuten later verdiende Koops met zijn tweede, een kopbal die via de onderkant van de lat binnen ging, een buiging.

"Ik denk dat ik het doelpunt van Bernard Bakker het mooist vond. In de kleedkamer beweerde hij dat het een bewuste poging was", vertelt trainer/coach van Drenthina Robert Oosting na de thuisoverwinning op Marum. "Maar ik vond ons sowieso de eerste 35 minuten heel sterk."

Het winterkampioenschap?

Voorafgaand aan Drenthina - Marum hadden beide teams evenveel punten verzameld. Na de galavoorstelling van de Emmenaren lieten de bezoekers wat zien. Jelle de Lange miste nog, maar even voor het rustsignaal vond Delano Dussel wel het net voor Marum.

In de tweede helft kreeg doelpuntenmaker Dussel nog twee kansen. Spannend werd het niet meer. Oosting: "Vorig jaar bungelde Drenthina onderaan en nu maken we zelfs kans op het winterkampioenschap. De ambitie voor het linkerritje was er al wel, maar misschien moeten we ons doel toch gaan bijstellen."

Complimenten van het bestuur

In de zomer is de pas 33-jarige hoofdtrainer overgekomen van vierde klasser Gasselternijveen. Oosting had niet verwacht zo'n goede eerste seizoenshelft af te leveren. "Ik heb complimenten van het bestuur gekregen", glundert hij. Oosting besluit: "Wij kunnen met een gerust gevoel aan het kerstdiner."