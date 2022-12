ACV herfstkampioen na zwaarbevochten overwinning op DOVO

VOETBAL - ACV speelde vandaag de laatste competitiewedstrijd van 2022. De wedstrijd tegen DOVO werd een zwaarbevochten 2-1 overwinning voor de Assenaren. Het duel in Veenendaal verliep onrustig, de thuisclub kreeg drie rode kaarten en het spel werd even gestaakt, maar de Assenaren wisten, na een sterke tweede helft, de winst over de streep te trekken.

Door de overwinning gaat ACV als herfstkampioen van de 3e divisie de winterstop in. De ploeg van trainer Ruud Jalving heeft, net als GVVV, 35 punten na 18 wedstrijden, maar heeft een beter doelsaldo. SteDoCo heeft drie punten minder en staat derde.

Slecht begin

ACV begon niet goed aan de wedstrijd en kwam na twintig minuten op achterstand door een schot van Anil Mercan in de kruising. Enkele minuten later ontstond er een opstootje, na een duw van Nick Hak in het gezicht van Yassine Abouzraa. Na overleg met de assistent-scheidsrechter, besloot scheidsrechter Van Dongen Hak met rood van het veld te sturen en was er geel voor Lulinho Martins (DOVO) en Giovanni Zwikstra (ACV). Omdat ook het publiek zich ermee ging bemoeien besloot Van Dongen de wedstrijd even te staken.

Een kwartier later waren de gemoederen bedaard en kon de wedstrijd worden hervat. Dat gold echter niet voor DOVO trainer Florian Wolf. Hij bleef commentaar op de leiding geven en kon nog voor rust met rood de kleedkamer opzoeken. Dat deed Wolf echter niet en bleef, achter de omheining, zijn assistent trainer telefonisch van tips voorzien.

Ommekeer

ACV nam in de tweede helft het initiatief en werd na twintig minuten beloond. Justin Mulder bediende Giovanni Zwikstra, waarna de spits de 1-1 voor ACV op het scorebord bracht. De ploeg uit Assen rook bloed en amper vijf minuten later maakte Niels Grevink de 2-1 door de bal prachtig in de bovenhoek te schieten.

Weer rood

DOVO eindigde de wedstrijd met negen spelers, nadat Nick de Bondt, na een zware tackle, een directe rode kaart kreeg van Van Dongen.