ACV vrouwen met 3-1 te sterk voor DTS'35 Ede

VOETBAL - De vrouwen van ACV hebben vandaag de thuiswedstrijd tegen DTS'35 Ede gewonnen. Ondanks het billenknijpen in de laatste minuten wist ACV in de laatste fase van de wedstrijd de voorsprong te vergroten en te winnen met 3-1.

ACV staat hiermee op de achtste plaats topdivisie met 14 punten uit 11 wedstrijden en heeft twee punten minder dan DTS'35. FC Eindhoven is koploper en heeft 25 punten.

Voorsprong

"Van tevoren hebben we gezien dat het een goede ploeg is met veel ervaring in de topdivisie, maar ook een ploeg met een paar uitglijders dit seizoen", zegt trainer Sven Krol. Al snel had zijn ploeg door hoe de ploeg uit Ede druk wilde zetten en wist op die manier meerdere keren vrije spelers aan te spelen. Na dertig minuten lukte het de ploeg uit Assen om op voorsprong te komen. Lisanne Dik wist de tegenstander te passeren en schoot de bal hard binnen.

"Hoe we speelden is hoe we willen spelen", laat Krol weten. In de laatste minuten van de eerste helft werd het nog bijna 2-0, maar de bal belandde op de lat, waardoor ACV met een 1-0 voorsprong de rust in ging.

Fraai doelpunt

In de tweede helft ging ACV weer goed van start en maakte snel de 2-0. "Je kan het bijna vergelijken met het doelpunt die Nederland maakte tegen Amerika. We gingen er links langs en na een goede voorzet kon Marleen Beenker de bal in het doel schieten". Niet veel later verwerkten de Assenaren de bal niet goed en daardoor wist DTS'35 de bal over de Asser keeper in het doel te schieten en de 2-1 te maken.