Hurry-Up moet Aalsmeer na rust laten gaan

In de strijd om een plaats in het finaleweekend van de BENE-League heeft Hurry-Up uit Zwartemeer vanavond een uitnederlaag in Aalsmeer geleden: 29-24.

In Noord-Holland konden de oranje-zwarten in de eerste helft nog met de nummer drie van de competitie mee. Na 7-3 bepaalde aanvoerder van Hurry-Up Bernie Vermeer de ruststand op 14-14.

Na 16-16

Hurry-Up had na de pauze moeite met scoren. Na 16-16 sloeg landskampioen Aalsmeer een gaatje (20-16). In het slotkwartier waren de Zwartemeerders niet meer in staat de thuisploeg bij te halen.

Spelbepaler Patrick Miedema maakte er vanavond nog maar eens zeven. Door het resultaat blijft Hurry-Up zesde in de BENE-League. Het gat met plaats vier is nog één steeds punt. Het Sporting Pelt, vierde op de ranglijst, heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Volgende week zaterdag