Mannen Sudosa-Desto en Olhaco beide onderuit in de Topdivisie

VOLLEYBAL - Zowel de mannen van Sudosa-Desto als de mannen van Olhaco leden vanavond een nederlaag in de Topdivisie Heren A. Koploper Sudosa-Desto ging in Kampen met 3-2 onderuit tegen Reflex: 13-25, 27-25, 25-19, 11-25 en 15-19. Orion 2 uit Doetinchem was met 3-1 te sterk voor Olhaco: 25-20, 27-25, 23-25 en 25-23.