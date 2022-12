HZVV sluit jaar af met zege dankzij Dzemidzic

Met zijn zesde en zevende treffer van het seizoen bezorgde Sander Dzemidzic HZVV drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De Hoogeveners wonnen met 2-1 van concurrent SDV Barneveld en zijn door die zege hekkensluiter af.

HZVV stond na de 2-1 nederlaag van vorige week onderaan in de Vierde Divisie B, maar klimt door de zwaarbevochten driepunter van vanmiddag naar plek 14. De rood-witten passeren d'Olde Veste'54 en SDV Barneveld. Het gat naar de veilige 12e plaats, die nu bezet wordt door Berkum, bedraagt exact halverwege de competitie (na vijftien duels) drie punten.

De formatie van Rick Mulder kende een moeizame start en kwam al na een kwartier op achterstand door een van richting veranderd schot van Zakaria El Biyar, die kort na de openingstreffer ook nog de paal raakte. Naarmate de eerste helft vorderde kreeg de thuisclub de touwtjes meer en meer in handen en na mogelijkheden voor Tim Mulder en Noah ten Brinke zorgde Sander Dzemidzic met een mooie lob voor de gelijkmaker.

Haverwege de tweede helft was het opnieuw Dzemidzic die voor de verdiende 2-1 zorgde, waarna SDV Barneveld alles op alles zette om de gelijkmaker te forceren. Die hadden de gasten op basis van het vertoonde spel ook wel verdiend, maar onder aanvoering van het centrale verdedigingsduo Alex Zomer/Yannick Manusiwa bleven de broodnodige punten in Hoogeveen. Dit tot grote frustratie van de gasten, die na het laatste fluitsignaal nog even 'verhaal' gingen halen bij HZVV-middenvelder Jan Hup. Het opstootje buiten het veld eindigde overigens onbeslist.