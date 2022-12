Sudosa-Desto vergeet koploper Utrecht echt pijn te doen

VOLLEYBAL - Er had zeker een punt in gezeten voor de vrouwen van Sudosa-Desto op bezoek bij koploper VV Utrecht. Maar ondanks dat de Assenaren prima partij boden en meerdere keren op voorsprong kwamen werd het toch 3-0 (25-19, 25-23 en 25-23.)

Sudosa-Desto begon goed aan de elfde wedstrijd van het seizoen. De eerste set was lang in evenwicht en elk punt werd gemaakt na lange rally's, waarin Utrecht vooral moeite had met het sterke Drentse blok. Toch wist de thuisploeg in de laatste fase van de set een gaatje te realiseren en dat werd ook niet meer uit handen gegeven.