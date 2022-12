Sudosa-Desto verliest met 3-0 van koploper VV Utrecht

VOLLEYBAL - De vrouwen van Sudosa-Desto wisten vanavond niet te winnen van de koploper in de Eredivisie: VV Utrecht. De Assenaren wisten meerdere keren op voorsprong te komen, maar de vrouwen uit Utrecht trokken aan het langste eind en wonnen met 3-0. (Setstanden: 25-19, 25-23 en 25-23.)

De ploeg uit Assen begon goed aan de uitwedstrijd in Utrecht, het team van Erwin Sikkema en Mark Afman liet meerdere sterke aanvallen en verdedigingen zien. De set liep gelijk op en elk punt werd gemaakt na lange rally's, waarin Utrecht moeite had met het sterke blok van Sudosa-Desto. Toch wist de ploeg uit Utrecht in de laatste fase van de set snel uit te lopen op Sudosa-Desto en won het de set met 25-19.