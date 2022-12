DOS '46 verliest geflatteerd van DVO

Na afloop baalde speler Max Malestein flink van de nederlaag. "We grapten vooraf dat we op de tweede plek stonden en dat we ons in de top konden handhaven. Maar we konden vandaag echt een goede stap zetten. Het zat 'm in de details. Kansen die je net niet weet af te maken. Dat is zuur, want het lijkt nu of je flink hebt verloren, maar dat is helemaal niet zo. We kunnen echt beter."