Alcides wint bij Alphense Boys: 'We gaan met een beter gevoel de winterstop in'

In Alphen aan den Rijn kwam het geplaagde Alcides in de eerste helft met 0-2 voor. Milan Ronkes en Aschwin Tanamal na een half uur spelen scoorden voor de Meppelers.

Snel na de pauze deed Alphense Boys wat terug. Met zijn tweede besliste Ronkes na een uur spelen de partij in het voordeel van Alcides. "We hebben een verschrikkelijke serie achter de rug. Gelukkig kan ik achter de rug zeggen. Vanavond kwam het eindelijk een beetje samen", aldus een opgeluchte trainer/coach van Alcides Wilko Niemer.

"Ik vond ons aan de bal erg sterk. Alle goals hebben we met de hele ploeg gevierd. Ook de geblesseerden op de tribune juichten mee. Dat is mooi om te zien. Hopelijk keren zij snel terug", besluit Niemer. "We gaan met een beter gevoel de winterstop in."