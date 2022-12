Oud-trainer en amateurlandskampioen Thiemo Meertens overleden

Oud BV Veendam-trainer en voormalig technisch manager van FC Emmen, Thiemo Meertens, is overleden. De Gietenaar was ernstig ziek en overleed afgelopen week, kort na zijn 76e verjaardag.

Meertens genoot bij het grote publiek vooral bekendheid door zijn periode bij profclub Veendam waar hij van 1989 tot 1991 hoofdtrainer was, maar daarvoor had al ruimschoots zijn sporen verdiend in het amateurvoetbal.

Landskampioen met vv Emmen

Zo speelde hij jarenlang in het Nederlands amateurelftal en werd hij als aanvoerder met vv Emmen in 1975 eerst kampioen van de hoofdklasse B (door de enige treffer te scoren in de derby tegen Germanicus) en daarna landskampioen bij de zondagamateurs. Het was de eerste keer dat een Drentse club de landstitel greep. De algehele titel ging dat seizoen aan de club, toen nog spelend aan de Kerkhoflaan, voorbij. Zaterdaghoofdklasser Spijkenisse bleek over twee duels te sterk.

Trainer

Twee jaar na dat topjaar bij de Emmen amateurs hing Meertens zijn voetbalschoenen (na vv Gieten, Achilles 1894 en dus vv Emmen) aan de wilgen en stortte hij zich - naast zijn baan als docent op de ALO - op het trainersvak. Het vak waar hij in het seizoen 1969-1970 al even aan had geproefd bij De Pelikanen in Appingedam. Hij werd in de zomer van 1977 trainer van vv Gieten, bij de club uit zijn woonplaats dus én de club waar zijn voetballoopbaan in de jaren '50 was begonnen. Na twee jaar Gieten streek hij neer bij SC Erica, de club die hij na twee seizoen verruilde voor vv Emmen. Daar was hij werkzaam van 1981 tot de zomer van 1985. De volgende club werd vv Hoogeveen. Ook daar werkte hij vier seizoenen, waarna profclub Veendam zijn volgende klus was.

Bij Veendam, dat onder leiding van Henk Nienhuis net was gedegradeerd uit de eredivisie, beleefde Meertens een prima eerste jaar (8e) maar werd hij in zijn tweede seizoen ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Hij keerde terug naar zijn roots, vv Gieten dus, om daarna bij Be Quick 1887 zijn laatste klus als hoofdtrainer aan te gaan. In Haren stond Meertens van 1994 tot 1996 voor de groep.

Veendam

Meertens verruilde het voetbalveld nog meer voor het jachtveld om zijn tweede passie te beoefenen, maar aan begin van deze eeuw keerde hij terug naar de club Aan de Langeleegte, waar hij aanvankelijk verantwoordelijk werd voor de jeugdopleiding en de scouting maar na enige tijd ook weer terugkeerde op het veld, als assistent-trainer van Joop Gall. Daar kwam in december 2007 een einde aan, na een telefoontje vanuit Emmen. De club waarmee hij als trainer in 1985 dolgraag in het betaalde voetbal wilde debuteren (maar de club koos toen voor Theo Verlangen) bood hem een baan aan als technisch manager.

Nog twee duels interim-trainer

In Emmen begon Meertens op 1 januari 2008, in een financieel zeer zware periode. Ook sportief ging het allesbehalve geweldig bij de Drentse club en dat kostte toenmalig trainer Gerry Hamstra de kop. Hij werd door Meertens in oktober 2008 op non-actief gesteld. Omdat de zoektocht naar een opvolger langer duurde dan gewenst keerde Meertens kortstondig terug op het veld. Twee duels was hij interim-trainer, waarna Paul Krabbe werd aangesteld.

In oktober 2009 kwam er een abrupt einde aan zijn periode bij Emmen. Meertens was de kritiek van de buitenwacht zat en stapte op bij de club die op dat moment hekkensluiter was van de Jupiler League, onder leiding van trainer Harry Sinkgraven.

Het leek zijn definitieve afscheid in de voetballerij, al keerde hij in 2012 nog heel even terug in de schijnwerpers. Dat was kort na het faillissement van BV Veendam. De Drent nam, samen met onder andere Jan Korte en Cor van der Steen, zitting in een werkgroep om de club uit Oost-Groningen een doorstart te laten maken in de hoofdklasse. Het plan mislukte.

