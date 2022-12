Programma en afgelastingen zondagvoetbal

VOETBAL - Er staat vandaag weer een complete competitieronde op het programma. Alhoewel de winterse omstandigheden niet alle wedstrijden door laten gaan. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete Drentse team in actie komt en of de wedstrijd doorgaat.

In de 4e divisie A kwam Alcides zaterdagavond al in actie. De ploeg uit Meppel boekte een 1-3 overwinning bij Alphense Boys. Hoogeveen speelt vanmiddag de topper tegen RKAVV. De wedstrijd in Hoogeveen is een duel tussen de nummers drie en twee. Ook VKW speelt vanmiddag een thuiswedstrijd. Westlandia komt in Westerbork bij de nummer laatst op bezoek. Een overwinning is dus zeer welkom.