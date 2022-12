Hekkensluiter Emmen kan niet stunten tegen koploper TVC'28

VOETBAL - De amateurs van Emmen gaan als hekkensluiter van de 1e klasse E de winterstop in na een 0-2 nederlaag tegen koploper TVC'28. Op de Meerdijk kon de ploeg van trainer Kevin Waalderbos niet stunten.

Na tien wedstrijden hebben de Emmenaren slechts vijf punten. Koploper TVC heeft er 26, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.

Twee keer Schepers

Emmen begon slecht aan de wedstrijd en keek al na zes minuten tegen een 0-1 achterstand aan. Okke Schepers schoot een voorzet van Mart Groothuis, met een volley, achter doelman Mathijs Arends. Groothuis werd geen strobreed in de weg gelegd om de bal panklaar af te leveren.

Na een minuut of twintig kwamen de Emmenaren beter in de wedstrijd en had TVC doelman Ruud Hesselink moeite met een vrije trap van Bjorn Plaggenborg. Sem Hindriks kon de rebound net niet binnen schieten.

Vlak voor rust kreeg de thuisploeg een grote domper te verweken. Schepers lepelde een vrije bal in één keer achter Arends, die zijn driemansmuur niet goed had opgesteld. TVC ging met een 0-2 tussenstand rusten.

Weinig te genieten

In een matige tweede helft had het publiek het vooral koud. Veel viel er op het veld niet meer te genieten. Beide ploegen kregen een paar kansen, maar gescoord werd er in het tweede deel van de wedstrijd niet meer.