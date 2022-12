Uitslagen en standen zondagvoetbal

In de 4e divisie A kwam Alcides zaterdagavond al in actie. De ploeg uit Meppel boekte een 1-3 overwinning bij Alphense Boys. Hoogeveen speelde met 1-1 gelijk in de topper tegen RKAVV, terwijl VKW in de slotfase een 2-1 voorsprong weggaf tegen Westlandia en met 2-2 gelijk speelde.