VKW speelt gelijk tegen Westlandia

"Het is een enorm zuur gevoel", zo omschreef Van Bolhuis het na afloop. "Net als vorige week (toen tegen Be Quick 1887, red.) hadden we meer verdiend." Waar het vorige week door een late strafschop met 1-0 verloor, was het ditmaal een vrije trap die ervoor zorgde dat er twee punten door de neus van VKW werd geboord.

VKW begint met achterstand

De score werd in de elfde minuut geopend door Westlandia via een doelpunt van Dinand Kuhn. Daarna was het de beurt aan VKW dat in de eerste helft twee keer wist te scoren. Eerst was het Leon Santema die scoorde, en daarna was het Anjo Willems die raak schoot.