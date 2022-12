1E: Rolder Boys en Roden winnen

Rolder Boys - WVV 2-1

Rolder Boys wist voor het eerst sinds 16 oktober weer te winnen. WVV uit Windschoten werd aan de zegekar gebonden. In de eerste helft scoorden Sander Jansen en Siemen Krikke. In de negentigste minuut scoorden de gasten uit Windschoten nog, maar het lot was toen al beslecht. Rolder Boys staat op de ranglijst nu op de tiende plek.

NEO - GOMOS 1-1

Jannes Siegers wist nog de score te openen voor GOMOS, maar drie minuten later was het Jasper Scholten die de gelijkmaker maakte voor NEO. Dat was ook de eindstand. GOMOS staat nu op de twaalfde plek in de Eerste Klasse E.

Dalfsen - SVBO 4-1

Het was een kansloze middag voor de ploeg uit Barger-Odoorn tegen directe concurrent Dalfsen. Door Vince van den Akker en Sam van den Anker stond het in de eerste helft al 2-0 voor de thuisploeg. Uiteindelijk werd het een makkelijke zege voor Dalfsen: 4-1. SVBO staat nu op plek zeven, Dalfsen is nu achtste.

Roden-Germanicus 3-1