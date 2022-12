vv Hoogeveen kan leven met punt in topper tegen RKAVV

Het publiek zag mede daardoor grotendeels een schaakwedstrijd, waarin beide ploegen vooral geen goal wilden incasseren. Dat moest RKAVV trouwens wel na zo'n twintig minuten spelen toen Noah Schuurman een puike assist gaf op Justin Benjamins. De aanvaller maakte zijn achtste treffer van het seizoen en deelt daarmee de koppositie op de topschutterslijst van de blauwhemden, die dit seizoen in vijftien duels als 46 keer scoorden. De voorsprong voor de thuisclub was terecht, na een moeizaam begin en een prachtig schot van RKAVV-flankspeler Zakaria Amrani die stijlvol werd gekeerd door Stan Meekhof.

Lucky 1-1

Met wat meer vernuft, overtuiging of als centrumverdediger Alex Blekkink kort voor rust uit een corner de bal iets lager had gekopt had Hoogeveen de marge naar twee kunnen tillen. Dit lukte niet en dus bleef de hoop op in ieder geval een punt levend bij RKAVV, al was de eerste mogelijkheid in de tweede helft nog wel voor Hoogeveen. Menno Heerkes zag een vrije bal via de prima RKAVV-keeper Mike ten Kroode op de lat belanden. Kort daarna kwamen de gasten met een portie geluk op gelijke hoogte. Hoogeveen kreeg de bal niet de eigen zestien, waarna invaller Yari Bouras met eigenlijk een flutschot Meekhof passeerde: 1-1.

Geen rood, maar geel

Vanaf dat moment werd de wedstrijd minder leuk om naar te kijken. De defensies gaven nauwelijks meer iets weg en Hoogeveen had bovendien de pech dat een (vermeende) overtreding op Noah Schuurman in het zestienmetergebied niet als dusdanig werd beoordeeld door Van der Velden. De Hoogeveense verontwaardiging over de beslissing van de arbiter veranderde zo'n tien minuten voor tijd in dankbaarheid en ongeloof toen invaller Jamai Kriekjes werd gespaard na een zware overtreding op het middenveld. Waar rood gepast was werd er slechts geel getrokken.

"Ik denk niet dat we na de winter opnieuw 46 keer gaan scoren"