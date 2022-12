vv Dalen als grote winnaar winterstop in

Dalen boog op eigen veld een vroeg opgelopen achterstand, door een treffer van Danny Kampstra, om in een 3-1 voorsprong. Vlak voor rust zorgde Roy Renkema voor de gelijkmaker en nadat Tijmen Venhorst halverwege de tweede helft zijn zesde goal van het seizoen maakte zorgde opnieuw Renkema, een kwartier voor tijd, voor de beslissing. Korne Bosch zorgde in de absolute slotfase met een afstandsschot nog voor de 3-2.

Dankzij Jorn Smit (in de eerste helft) en Djustin Snippe (halverwege de tweede helft) boog HODO knap een vroeg opgelopen achterstand om in Slagharen, tegen EMMS. Door die zege verlaat de formatie van Eric Prins in ieder geval voorlopig de gevarenzone. Met 13 punten uit 11 wedstrijden bezet de promovendus, exact halverwege het seizoen, de zevende plek in de 2e klasse J.