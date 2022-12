SVV'04 en Sweel maken geen fout, weer duur verlies voor Nieuw Buinen

In de 3e klasse C van het zondagvoetbal lukte SVZ het niet om de ongeslagen status van FC Lewenborg een halt toe te roepen. Op bezoek bij de koploper van deze klasse verloor de formatie uit Zeijen met 2-1. Een rol, zoals vorig seizoen, om het kampioenschap lijkt daardoor nu al een utopie voor de geelhemden.

Max de Vries zorgde een klein kwartier voor tijd nog wel voor de 1-1 in Groningen, maar twee minuten voor tijd bezorgde Armando Kremer FC Lewenborg de tiende zege van het seizoen. Die club gaat door die zege ruim aan de leiding in de 3e klasse C, met 31 punten uit 11 duels. Engelbert, de nummer twee in deze klasse, won met 4-3 van vv Gieten en volgt Lewenborg op acht punten. De achterstand van SVZ, de nummer 3, bedraagt exact halverwege het seizoen al dertien punten.

Strating neemt LEO bij de hand

In de strijd tegen degradatie uit deze 3e klasse C deed LEO goede zaken door in Loon met 5-1 te winnen van ZNC. Ralph Strating scoorde drie keer voor de thuisclub. Stan Holtjer en Koen Teuben waren verantwoordelijk voor de andere treffers. LEO klom door de zege naar plek 10 (van de 12). Die plek betekent aan het einde van het seizoen nacompetitievoetbal. Op een directe degradatieplek staan MOVV en PJC.

3e klasse D

In de 3e klasse D maakten de nummers 1 en 3, SVV'04 en vv Sweel, geen fout. Koploper SVV'04 (foto) won nipt van vv Gasselternijveen (1-0), terwijl Sweel knap een 1-0 achterstand goed wist te maken bij Titan en met 1-2 won. Het duel van de nummer 2 in de stand, SV Twedo, werd afgelast.

Met zijn vierde treffer van het seizoen werd de 18-jarige Ruben Jansen matchwinner voor SVV'04, dat door de zege een punt meer heeft dan Sweel na 11 van de 22 wedstrijden. Die ploeg kwam door, wie anders dan, Harm Jan Moesker op achterstand bij Titan. De spits van de rood-witten maakte alweer zijn achtste goal van het seizoen. Jasper van der Veen zorgde met twee treffers voor de Zweeler zege. Twedo zakt door de winst van Sweel een plek en staat nu op vier punten van SVV'04 op plek 3, maar dus wel met een duel minder gespeeld.

Nieuw Buinen en Gasselternijveen

vv Gasselternijveen en Nieuw Buinen bezetten in de 3e klasse D, bij het ingaan van de winterstop, de directe degradatieplaatsen. Nieuw Buinen ging bij concurrent FC Ter Apel'96 met 3-1 onderuit. Voor de bezoekers scoorde Dennis Kunst nog wel de 1-1. Voor de thuisclub maakte klassetopschutter Daniël Manning de openingstreffer. De inmiddels 37-jarige aanvaller, die zijn achtste goal van het seizoen maakte, speelde vier jaar in het shirt van Nieuw Buinen en maakte exact tien jaar geleden nog deel uit van de ploeg die acteerde in de hoofdklasse.