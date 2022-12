Acht winterkampioenen, tien hekkensluiters en nog één seizoenshelft

Gevarenzone

Tot slot zetten we de Drentse clubs in de gevarenzone op een rijtje. Zo heeft VKW het voor de winterstop nog niet kunnen bolwerken in de zondag Vierde Divisie A. De formatie uit Westerbork staat onderaan, maar is nog niet reddeloos verloren. Zo hebben de Börkers nog drie concurrenten in het vizier.

VKW is niet de enige Drentse club in de zogeheten gevarenzone. Zo heeft het degradatiespook inmiddels ook afspraken staan in Coevorden en Hollandscheveld. CSVC en vv Hollandscheveld moeten namelijk ook vrezen voor degradatie. Zij staan in de zaterdag derde klasse D gezamenlijk onderaan. SVN'69 (4A), BSVV (4D) en Nieuw Balinge (5G) dragen tevens de rode lantaarn in hun competitie.

Drentse malaise

In de eerste klasse E van het zondagvoetbal doen de Drentse clubs het opvallend slecht . vv Emmen is de hekkensluiter, terwijl ook vv GOMOS, vv Germanicus, vv Rolder Boys en vv Roden in de onderste regionen te vinden zijn. SVBO lijkt zich ietwat te onttrekken aan de Drentse malaise in 1E, maar ook de ploeg van Arthur van der Veen is met dertien punten uit tien duels nog verre van veilig.

Het seizoen in de tweede klasse J verloopt voor vv Beilen dramatisch. Met één schamel puntje uit tien wedstrijden lijkt degradatie onafwendbaar, tenzij er een klein Beiler wonder gaat plaatsvinden in seizoenshelft twee. Een vergelijkbaar seizoen heeft vv Nieuw Buinen in de zondag derde klasse D. De hoogtijdagen van de ploeg in witte broek en oranje trui lijken al in een ver verleden te liggen, terwijl er tien jaar geleden nog Hoofdklasse werd gespeeld op de Buunerdrome.

DSC'65 (4D) staat met drie punten uit tien duels dan wel onderaan, maar heeft nog altijd zicht op lijfsbehoud. vv Eext en vv Buinerveen weten ook maar moeilijk te winnen en moeten dan ook vrezen voor hun plekje in de vierde klasse. De Treffer '16 lijkt de tweede seizoenshelft wel schriftelijk af te kunnen doen. Met nul punten uit negen wedstrijden staan de blauwzwarten uit Tweede Exloërmond roemloos onderaan in de vijfde klasse D.

Het kan nog!